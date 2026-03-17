la famiglia del bosco i genitori invitati al senato polemiche su la russa

Il 25 marzo il presidente del Senato ha invitato i genitori della famiglia del bosco a partecipare a un incontro nell’istituzione. La conferma dell’appuntamento è arrivata tramite un video in cui La Russa si è mostrato deciso a chiarire alcuni aspetti. La convocazione ha suscitato polemiche e discussioni pubbliche, attirando l’attenzione sulla partecipazione dei genitori all’evento.

L’invito è valido per il 25 marzo prossimo. Quel giorno il presidente del Senato Ignazio La Russa vedrà i genitori della famiglia nel bosco in Senato come ha confermato in un video in cui la seconda carica dello Stato ha voluto anche togliersi qualche sassolino dalla scarpa. "Li vedrò ma non questo mercoledì perché non ci sarà Aula per la campagna referendaria. Ma mi ha stupito l’acrimonia per un’eventuale visita, quasi che il presidente del Senato debba chiedere scusa o addirittura il permesso per incontrare privatamente chi ritiene. Se ne facciano una ragione, con buona pace delle polemiche inutili". LE POLEMICHE Subito dopo la pubblicazione della notizia della visita da parte del Centro contro il presidente del Senato erano arrivate le critiche del Pd. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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