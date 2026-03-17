Tony Powell, ex calciatore dei club Bournemouth e Norwich, ha vissuto negli anni Settanta una doppia vita tra il mondo del calcio e il suo segreto. Durante quel periodo, ha deciso di allontanarsi dal calcio inglese e di tenere nascosta la propria omosessualità, in un contesto ancora caratterizzato da atteggiamenti omofobici. La sua storia riflette le difficoltà di un atleta che ha preferito il silenzio per proteggersi.

A prima vista, sembra una storia da Hollywood. E non solo perché è ambientata lì. "Io e Nick stavamo cercando un nuovo soggetto per un film, e mi sono ricordato di quel vecchio all’apparenza brontolone che vedevo sempre passando davanti al Holloway Motel, a West Hollywood. Così un giorno mi sono deciso a chiedergli chi fosse" ha raccontato al Guardian il regista Ramiel Petros. E un giorno, riluttante, lui ha risposto: "Mi chiamo Tony Powell, da giovane ero un calciatore professionista". Dopo qualche tempo, ha aggiunto il resto della sua storia che adesso è diventata un docufilm: Powell era un calciatore professionista in Inghilterra negli Anni ’70. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La doppia vita di Tony Powell, giocatore gay in fuga dal calcio inglese. "Premier ancora omofobica"

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