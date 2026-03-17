la doppia temperatura delle particelle quantistiche

I fisici stanno rivedendo il principio zero della termodinamica applicato ai sistemi quantistici, concentrandosi sulla doppia temperatura delle particelle. L'articolo intitolato

Sulle orme dei loro precursori nei secoli scorsi, i fisici riscrivono il principio zero della termodinamica per i sistemi quantistici Ciò significa che non si può parlare della temperatura di una singola particella, se non fosse che anche in questo le cose non sono così semplici. Infatti, nel bizzarro mondo dell’infinitamente piccolo, governato dalla meccanica quantistica, una particella isolata non ha una temperatura. ma può averne due. I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http:storiesemplici.substack.com Mostra altri articoli Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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