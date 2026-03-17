Il cantante ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui celebra i 95 anni della madre, Novella Corsi. Nel post, ha scritto che la parte più importante di lei è la sensibilità e ha ricordato di aver avuto un’infanzia serena e felice. Vasco Rossi ha descritto la madre come ancora oggi una fanciulla.

«A ncora oggi è una fanciulla». Vasco Rossi celebra i 95 anni della madre, Novella Corsi, con un dolcissimo post su Instagram. Tra foto e video che ripercorrono la sua vita, il cantante ricorda l’infanzia felice trascorsa a Zocca e il ruolo fondamentale di mamma Novella nel riconoscere il suo talento musicale fin da bambino e sostenerlo nel corso della carriera. Vasco Rossi: diario di una fan (che è riuscita a diventarne amica). guarda le foto Il ruolo determinante di mamma Novella nella carriera di Vasco Rossi. Secondo Vasco, la sua carriera non sarebbe mai iniziata senza Novella Corsi. La madre, infatti, lo incoraggiava continuamente a cantare e lo iscrisse per la prima volta a una scuola di canto quando era bambino, avviando così un percorso musicale che l’avrebbe portato a diventare una leggenda della musica italiana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La dolcissima dedica del cantante con un post su Instagram: «La parte più importante di lei è la sensibilità. Ho avuto l’infanzia serena e felice»

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