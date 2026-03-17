La Diocesi di nuovo contro il Comune di Ancona Esclusi dai fondi per risanare la chiesa

La Diocesi ha presentato un ricorso contro il Comune di Ancona, accusandolo di aver escluso dal bilancio di previsione 2026-2028 ogni voce di spesa per la riqualificazione della chiesa. La questione riguarda la mancanza di fondi destinati al risanamento dell’edificio religioso, che ha portato l’Arcidiocesi a portare la questione in tribunale. La disputa riguarda quindi le risorse allocate a progetti di restauro e manutenzione.

ANCONA L’Arcidiocesi porta di nuovo il Comune in tribunale. Il nocciolo della questione: l’assenza nel bilancio di previsione 2026-2028 di qualsiasi spesa relativa alle opere di urbanizzazione delle chiese e degli edifici di culto. In particolare, il ricorso per annullare la delibera varata dal Consiglio comunale - previa sospensiva dei giudici del Tar - è stato presentato per la parrocchia Santissima Madre di Dio di Torrette, il cui campanile necessita di un intervento di manutenzione straordinaria a causa delle numerose parti ammalorate. Il fondo Stando all’Arcidiocesi e alla parrocchia di Torrette, il Consiglio non avrebbe considerato nella lista degli investimenti futuri la legge regionale che disciplina il fondo per le opere di urbanizzazione da destinare alle chiese e agli edifici religiosi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - La Diocesi (di nuovo) contro il Comune di Ancona. «Esclusi dai fondi per risanare la chiesa» Articoli correlati Leggi anche: Ancona Women e Curva Nord in campo: prosegue la raccolta fondi da utilizzare per l'acquisto di un nuovo pulmino Albano Laziale, chiesa chiusa da un anno: fedeli pronti a protestare con la Diocesi e il Papa per la burocrazia.Ad Albano Laziale, i fedeli della chiesa di San Pietro apostolo si preparano a una protesta per sollecitare la riapertura del luogo di culto, chiuso... Messa di suffragio per il Card Edoardo Menichelli Una raccolta di contenuti su La Diocesi di nuovo contro il Comune di... Temi più discussi: La Diocesi (di nuovo) contro il Comune di Ancona. Esclusi dai fondi per risanare la chiesa; Lectio divina a Osimo e ad Ancona; Una città dalla bella anima solidale; Mons. Spina ha incontrato le varie realtà del tessuto sociale; Diocesi: Napoli, lunedì 30 marzo inaugurazione del percorso di visita ai tetti del duomo. La Diocesi (di nuovo) contro il Comune di Ancona. «Esclusi dai fondi per risanare la chiesa»ANCONA L’Arcidiocesi porta di nuovo il Comune in tribunale. Il nocciolo della questione: l’assenza nel bilancio di previsione 2026-2028 di qualsiasi spesa relativa alle ... corriereadriatico.it Diocesi: Ancona-Osimo, con il progetto Abitare la Speranza si cerca di dare una risposta al disagio abitativoAbitare la Speranza è un cammino nato dall’ascolto delle fragilità abitative presenti nell’arcidiocesi di Ancona-Osimo e dal desiderio di rispondere con strumenti concreti, ma soprattutto con ... agensir.it Ultimi giorni per presentare domanda per chiedere l'assegnazione di un orto sociale, che scade il 16 marzo. Qui trovate i requisiti per l'ottenimento del piccolo appezzamento, l'avviso e il regolamento. https://www.comune.ancona.it/it/news/pubblicato-il-bando- - facebook.com facebook Il Comune di Ancona aderisce a M'illumino di meno di @caterpillarrai con lo spegnimento oggi dalle 19 alle 23 del Monumento dei Caduti, la statua di Piazza Cavour, la Fontana dei Cavalli e del Calamo, l'ascensore del Passetto e la facciata del Teatro delle x.com