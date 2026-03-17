la diffusione dei talk show e la necessaria semplificazione delle idee

La diffusione dei talk show ha portato a una semplificazione delle idee, trasformando spesso le discussioni in spettacoli di intrattenimento. Questi programmi, diffusi su vari canali televisivi, coinvolgono ospiti e conduttori che affrontano temi di attualità, spesso con un linguaggio diretto e accessibile. La forma di questi programmi si basa su interventi rapidi e spesso provocatori, che catturano l’attenzione del pubblico.

Il talk show è parola che si fa spettacolo, come tradizione drammaturgica vuole: con il passare del tempo, è diventato una necessaria semplificazione delle idee, una fatale iniezione di populismo, un esplicito incitamento alla polarizzazione: “Il problema non è più quello che dici, ed eventualmente a nome di chi lo dici, ma come ti esprimi, se tu sia una scuola di intelligenza e fervore per la conoscenza, sempre temperato dall’autoironia, o uno spogliatoio dove si cazzeggia” (Giuliano Ferrara). Da circa cinquant’anni, nel conto delle ore, è il genere più diffuso della televisione italiana, condizionandola non poco e, con essa, anche il nostro modo di pensare, di discutere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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