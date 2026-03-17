Claudio Sadler ha annunciato l’ingresso di Giacomo Lovato come chef residente al suo ristorante all’interno dell’hotel Casa Baglioni. La collaborazione tra i due si basa su due approcci culinari distinti, entrambi focalizzati sulla qualità del gusto. La novità si inserisce in un contesto milanese, città che da sempre offre soddisfazioni nel mondo della ristorazione.

Claudio Sadler con il nuovo anno ha ufficializzato il debutto di Giacomo Lovato come resident chef del Ristorante Sadler all’interno del luxury hotel Casa Baglioni. Ora lavorano spalla a spalla, cercando tutti i giorni in cucina e nei piatti la ricetta segreta dell’armonia. Due visioni in un unico menu. Lovato, varesino, classe ’90, arriva allo zenith della carriera dopo un solido percorso professionale: dalle prime esperienze proprio con chef Claudio Sadler alla cucina di Carlo Cracco, dallo Snowflake del Principe delle Nevi di Cervinia con Federico Zanasi, al ristorante Borgia di Milano. "Ho scelto Giacomo per la guida del mio ristorante perché conosce già il mio stile e il mio modo di lavorare – ha annunciato Sadler, classe ’56 –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La cultura di Sadler, le idee di Lovato: "Due visioni in un menu. Quel che più conta è il gusto. E Milano ci dà soddisfazioni"

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