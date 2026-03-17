La crisi di LuisaViaRoma Dipendenti verso lo sciopero

I dipendenti di LuisaViaRoma sono pronti a scioperare, mentre l’azienda ha dichiarato di essere al lavoro per risolvere la situazione. La crisi coinvolge il personale del negozio di Firenze, e la decisione di fermarsi sembra essere vicina. La comunicazione ufficiale dell’azienda conferma che si stanno prendendo misure per affrontare le problematiche emerse.

Firenze, 17 marzo 2026 – I dipendenti di LuisaViaRoma pronti a fare sciopero. Ma l’azienda assicura: “Stiamo risolvendo la situazione”. Ieri mattina si è svolta l’assemblea dei lavoratori dell’azienda fiorentina del lusso, che da un paio d’anni naviga in acque non limpide: i 201 dipendenti (oltre il 70% donne) hanno deciso di scioperare, per la prima volta nella storia quasi centenaria della piattaforma di vendita online di moda d’alta gamma, con negozi fisici a Firenze e New York. Non sono stati ancora decisi tempi e modi della protesta ma la mobilitazione è la conseguenza della “grave situazione in cui si trova l’azienda, una situazione che preoccupa” per cui si chiedono “risposte sul futuro di chi lavora e del brand” tuona la Filcams Cgil. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La crisi di LuisaViaRoma. Dipendenti verso lo sciopero Articoli correlati Leggi anche: LuisaViaRoma, i giorni più difficili. Assemblea dei 200 dipendenti: “Molto preoccupati per il futuro” LuisaViaRoma in crisi: 200 posti a rischioUn’azienda simbolo della moda fiorentina, LuisaViaRoma, si trova al centro di una procedura di composizione negoziata presso il Tribunale di Firenze,... Approfondimenti e contenuti su La crisi di LuisaViaRoma Dipendenti... Temi più discussi: Luisaviaroma si avvia verso l’epilogo della composizione negoziata; La crisi di LuisaViaRoma. Dipendenti verso lo sciopero; LuisaViaRoma, procedura di composizione negoziata alle battute finali; LuisaViaRoma, sindacati in allarme. La crisi di LuisaViaRoma. Dipendenti verso lo scioperoIl manager: Ora soluzioni. L’assemblea dei lavoratori decide per la protesta: Preoccupati per il futuro. L’ad Andorlini: Vogliamo elaborare un piano strutturato e sostenibile ... lanazione.it LuisaViaRoma, i giorni più difficili. Assemblea dei 200 dipendenti: Molto preoccupati per il futuroFirenze, 16 marzo 2026 – Situazione grave, siamo molto preoccupati. È il grido d’allarme dei 201 lavoratori (oltre il 70% donne) di LuisaViaRoma, l’azienda fiorentina del lusso, che da un paio d’ann ... lanazione.it Vertenza LuisaViaRoma, si va verso lo sciopero x.com