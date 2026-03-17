La crisi nello stretto di Hormuz coinvolge le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, con ripercussioni sulla strategia americana nella regione. Donald Trump si trova ora in una posizione difficile, senza molte opzioni per gestire la situazione. La situazione evidenzia le difficoltà delle scelte politiche adottate e la loro efficacia in un contesto internazionale complesso.

La crisi della strategia americana in Iran sembra dimostrare anzitutto una regola della politica internazionale di cui Donald Trump, evidentemente, non sospettava l’esistenza. E cioè che insultare, minacciare, ricattare e muovere una guerra commerciale contro il resto del mondo, a cominciare dai propri alleati più stretti, non susciterà in loro un ardente desiderio di correre in tuo soccorso non appena ti troverai nei guai, tanto meno se quei guai consistono in una guerra che hai scatenato tu, senza motivo e senza nemmeno degnarti di informarli prima. La gravità e al tempo stesso l’assurdità della situazione è ben riassunta da Gideon Rachman sul Financial Times: «Il conflitto con l’Iran, iniziato con obiettivi militari vaghi, ha ora uno scopo chiaro e prioritario: riaprire lo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La crisi di Hormuz taglia a Trump la via di fuga dalle responsabilità

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