La Cina manifesta preoccupazione per un possibile contagio di instabilità proveniente dall’Afghanistan e si dice intenzionata a ridurre i rapporti con i talebani. Le autorità cinesi hanno espresso la volontà di limitare le interazioni con il governo di Kabul e di adottare misure per proteggere i propri interessi. La situazione nella regione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità di Pechino.

“È una svolta storica”. Parla il Maestro Li dopo l'espulsione dall'Italia degli agenti della repressione cinese È “guerra aperta” tra Pakistan e Afghanistan lungo la Linea Durand. Cosa sta succedendo e perché Sempre più preoccupata per un possibile contagio di instabilità derivante dalla sua estrema frontiera occidentale, in particolare dalla guerra in corso tra Pakistan e Afghanistan, la Cina sta cercando di correre ai ripari. La diplomazia cinese sta provando di mediare un negoziato diplomatico fra Islamabad e Kabul, ma finora con scarso successo. Per venire incontro alle esigenze di Pechino, qualche giorno fa il Parlamento del Tagikistan ha approvato un progetto che prevede che la Repubblica popolare finanzi 9 nuove postazioni lungo il confine di quasi 1. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Cina adesso teme il contagio e vorrebbe mollare i talebani

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