La casetta nel bosco Ultime opere e verifiche Fissato il termine lavori

La costruzione della scuola d’infanzia “La casetta nel bosco” a Vedute, situata lungo la strada provinciale Pesciatina, sta per essere completata. Sono state effettuate le ultime opere e verifiche, e il termine dei lavori è stato fissato. La fase finale riguarda le rifiniture e i controlli necessari prima dell’apertura ufficiale della struttura.

Siamo alle battute finali per la nuova scuola d’infanzia di Vedute – La casetta nel bosco – in via provinciale Pesciatina. L’amministrazione ha affidato anche l’incarico per il collaudo acustico per assicurare che il nuovo edificio – si legge in una determina – sia edificato nel rispetto dei requisiti acustici imposti dalla normativa vigente. Incarico che sarà espletato entro il 30 marzo. Tuttavia arriva un’altra proroga lavori, anche se breve che è stata richiesta per le difficoltà incontrate dall’Impresa "nell’attività lavorativa in cantiere, dovute sia alle condizioni meteorologiche spesso non ottimali per lavori all’esterno, sia alla necessità di apprestamenti impianti, di spostamenti di utenze ed esecuzione delle opere". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “La casetta nel bosco“. Ultime opere e verifiche . Fissato il termine lavori Articoli correlati Famiglia nel bosco, le ultime notizie svelate dal padre Nathan dai lavori in casa all'homeschoolingNathan Trevallion ha fatto il punto sulle ultime notizie su quello che ormai è noto come il caso della famiglia nel bosco. Famiglia nel bosco, La casetta di Nonna Gemma ha i giorni contati: Nathan dovrà lasciarla. Dove andràLa Casetta di Nonna Gemma, il casolare dato in comodato gratuito a fine novembre scorso dall'imprenditore Armando Carusi a Nathan Trevallion, il papà... Famiglia nel bosco, la struttura: “Catherine ci insulta e fa ciò che vuole, spostatela con i bimbi” Aggiornamenti e contenuti dedicati a La casetta nel bosco Ultime opere e... Temi più discussi: Famiglia nel bosco, l'appello del papà Nathan Trevallion: Voglio i bimbi a casa, basta proteste; Dalla scuola alle visite di papà, per i bambini del bosco si cerca la mediazione; Caso della famiglia nel bosco, cosa sta succedendo?; La casetta nel bosco. Ultime opere e verifiche . Fissato il termine lavori. Famiglia nel bosco, pronta la casa pagata dal Comune che li accoglierà: due camere, bagno, cucina e uno spazio per i giochiI tre bambini del bosco, figli di Nathan e Catherine, al momento restano nella casa famiglia di Vasto. Il Comune di Palmoli ha liquidato 14.396 euro per i mesi di gennaio e ... ilmattino.it Famiglia del bosco, il papà: Voglio i bimbi a casa ma finché non accade meglio stiano qui. Rafforzata la vigilanza alla presidente del Tribunale dei minoriCecilia Angrisano bersaglio di minacce via social per aver deciso il trasferimento dei 3 bambini nella casa famiglia. Nathan torna a trovare i figli, la mamma nel casolare. Ringrazio per la solidarie ... quotidiano.net Onestamente non capiamo cosa sia successo alla Cremonese. Nelle ultime 15 partite, 11 sconfitte e 4 pareggi. La Cremonese non vince dal 7 dicembre. Nel nuovo anno non ha mai vinto. Ma non è solo questo che preoccupa maggiormente. Questa sera ha p - facebook.com facebook Arrivano le ultime in casa Inter sulla situazione relativa a #Mkhitaryan Ecco quante partite salterà l'armeno x.com