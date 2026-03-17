La cifra è sempre la stessa, quella alla quale ci hanno abituato da un po’. Lo strumento scelto è quello del video, il protagonista è un attore di 19 anni con sindrome di Down, il tema è inquadrato in una prospettiva storica che riesce leggera e accattivante ma al tempo stesso sa restituire l’urgenza del cambiamento, i linguaggi sono universali: lo è da sempre l’ironia, lo è da tempo l’inglese. Del resto, le loro campagne hanno un respiro e un’ambizione internazionale. Il riferimento è a CoorDown. In occasione della Giornata Mondiale sulla sindrome di Down, in agenda sabato 21 marzo, l’associazione ha iniziato a diffondere il video della nuova campagna, focalizzata sul linguaggio: "Cosa accade quando usiamo le parole della disabilità per offendere o far ridere?". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La campagna di CoorDown: "Certe parole escludono confiniamole nel passato"

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