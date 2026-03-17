La Banca d'Inghilterra ha annunciato di aver deciso di sostituire l'immagine di Winston Churchill su una delle sue banconote con quella di un castoro, dopo aver consultato il pubblico. La scelta arriva a seguito di una procedura di consultazione popolare, che ha portato alla modifica del disegno. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall'istituto bancario, senza ulteriori commenti.

Succede anche questo, nel nostro tempo curioso e un po’ smemorato: un giorno Winston Churchill finisce su una banconota, e il giorno dopo qualcuno decide che sarebbe meglio sostituirlo con un castoro. La notizia ha scatenato polemiche e sarcasmo. Per molti britannici l’idea di vedere Winston Churchill, il volto della resistenza contro il nazismo, rimpiazzato da un animale selvatico è diventata il simbolo di un’Inghilterra dinanzi alla sua simbolica ora più buia. Le banconote non sono soltanto strumenti economici. Sono oggetti simbolici. Raccontano chi siamo, o chi crediamo di essere. Mettere un volto su una banconota significa riconoscere che quella persona rappresenta qualcosa della storia collettiva. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La Banca d'Inghilterra sostituisce Winston Churchill con un castoro: la recente decisione dell'istituto dopo una consultazione popolare

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