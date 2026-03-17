Klarna | 1 milione di esercenti e boom del settore sport

Klarna ha raggiunto il traguardo di oltre un milione di esercenti in tutto il mondo, mentre il numero di utenti mensili attivi si attesta a 55 milioni. La piattaforma continua a espandersi nel settore dello sport, che registra un aumento significativo di interesse e di transazioni. Questi dati evidenziano la diffusione dei servizi di Klarna tra commercianti e consumatori a livello internazionale.

Klarna ha superato la soglia del milione di esercenti a livello globale. Questa crescita riguarda 55 milioni di utenti mensili attivi che utilizzano i servizi dell’operatore. Nel corso del 2025, il network di commercianti è cresciuto del 47% su base annua. L’integrazione di 285.000 nuove realtà nel solo anno scorso segna un cambiamento strutturale. Solo nell’ultimo trimestre sono state aggiunte oltre 115.000 aziende al sistema. La velocità di espansione indica una domanda reale e non solo speculativa sul mercato dei pagamenti digitali. Dal grande acquisto alla spesa quotidiana. La natura delle transazioni sta cambiando radicalmente rispetto ai modelli tradizionali di credito al consumo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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