Kimi Antonelli ha esultato con il pollice alzato in Cina perché aveva fatto una promessa a cena

Kimi Antonelli ha festeggiato il suo arrivo a Shanghai alzando il pollice, un gesto che richiama quello di Jim Clark. La motivazione dietro questo gesto è legata a una promessa fatta pochi giorni prima dell’inizio del Mondiale 2026, promessa che Antonelli ha deciso di rispettare nel momento del traguardo. La scena si è svolta subito dopo aver tagliato la linea di arrivo, in Cina.

Kimi Antonelli quando ha tagliato il traguardo a Shanghai ha mostrato il pollice, emulando il mitico Jim Clark e mantenendo una promessa fatta pochi giorni prima del via del Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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