Khamenei quando umiliò Mojtaba | quell' incapace di mio figlio

Khamenei ha umiliato pubblicamente suo figlio, Mojtaba, definendolo incapace. La sua opposizione si è manifestata in modo diretto e senza esitazioni, riflettendo una forte volontà di impedire che Mojtaba assumesse il ruolo di Guida Suprema. Le condizioni di salute di Mojtaba sono state al centro di discussioni, tra sfigurazioni, amputazioni e stati di coma, anche se alcuni sostengono che sia mantenuto in vita artificialmente dal regime.

Che sia sfigurato, amputato, in coma o perfino morto e tenuto artificialmente in vita dal regime, una cosa è certa: Ali Khamenei non voleva che suo figlio gli succedesse, che diventasse cioè la terza Guida Suprema dell’Iran. E non tanto, come si è sempre detto, per evitare che si instaurasse una successione dinastica sulla falsariga di quella dello Scià, cioè dello stesso regime che gli ayatollah hanno abbattuto con una rivoluzione, quanto perché l’erede di Khomeini riteneva che Mojtaba fosse un debole votato all’intrigo e con pericolose tendenze tiranniche, una persona per tanti motivi non adatta a rivestire la massima carica religiosa e politica del Paese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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