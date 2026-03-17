Ci sono artiste che attraversano la musica seguendo una linea precisa, e altre che scelgono invece di far convivere mondi diversi dentro una stessa identità. Kelly Joyce appartiene senza dubbio a questa seconda categoria. Con il nuovo singolo “OH LA LA”, presentato al San Marino Song Contest 2026, l’artista conferma la sua capacità di unire eleganza, immediatezza e respiro internazionale in una proposta musicale che resta raffinata senza rinunciare all’impatto pop. Il brano è nato in modo spontaneo, quasi inatteso, fino a trasformarsi in una tappa importante del suo percorso recente. A colpire è soprattutto il modo in cui Kelly Joyce costruisce la sua musica: un equilibrio tra scrittura condivisa, sensibilità personale e una forte attenzione alla resa finale del pezzo. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Kelly Joyce: con “OH LA LA” eleganza, libertà e respiro internazionale

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