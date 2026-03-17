Katia Beni porta in scena ‘Tutto sotto il tetto’ a Pistoia il 17 marzo 2026. La comica romana, nota per il suo stile vivace, presenta uno spettacolo che combina humor e improvvisazione, attirando un pubblico vario. La serata si svolge al teatro locale, con ingresso aperto a tutti gli spettatori interessati a vivere un’esperienza di teatro comico.

Pistoia, 17 marzo 2026 - La verve irresistibile di Katia Beni è protagonista del secondo appuntamento della stagione serale del Teatro Francini di Casalguidi, promossa dal Comune di Serravalle Pistoiese con Fondazione Teatri di Pistoia, venerdì 20 marzo (ore 21), con Tutto sotto il tetto, spettacolo firmato a 4 mani con Donatella Diamanti nella messa in scena a cura di Carmen Femiano. Il nuovo spettacolo di Katia Beni prova ad indagare e riflettere con il suo sguardo divertito ed irriverente sui paradossi vissuti dentro casa, nelle stanze private di private debolezze, al riparo dal mondo: una galleria infinita di situazioni esilaranti, giocate rigorosamente sotto lo stesso tetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Katia Beni in scena con ‘Tutto sotto il tetto’

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