Durante gli Oscar 2026, Kate Hudson ha attirato l’attenzione con i suoi capelli da fata, un look che ha lasciato il segno tra gli spettatori. La scena più memorabile è stata il suo primo piano, che ha evidenziato il suo stile etereo. Ora si conosce il segreto per ottenere un'acconciatura simile, rendendo il look una fonte di ispirazione per molti.

Se dovessimo scegliere un’immagine per definire l’estetica “Etheral Glam” di questi Oscar 2026, non avremmo dubbi: il primo piano di Kate Hudson. Mentre il Dolby Theatre brillava di paillettes e statuette, l’attrice ha incantato tutti con un look che sembrava uscito da un bosco incantato di metà estate. Non sono stati solo l’abito scivolato e il sorriso magnetico a colpire, ma soprattutto la sua chioma: quelli che la stampa internazionale ha già ribattezzato fairy hair (capelli da fata). O nde lunghissime, quasi impalpabili, dotate di una lucentezza che definire “naturale” sarebbe riduttivo. Visualizza questo post su Instagram Il tocco magico di Renato Campora. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Hudson agli Oscar 2026 e quei capelli da fata che non riusciamo a dimenticare. Ora conosciamo il segreto per replicarli

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