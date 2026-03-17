Kabul è stata colpita da un bombardamento che ha causato oltre 400 morti e più di 250 feriti, secondo i dati forniti dai soccorritori. Nove Caring Humans ha lanciato un appello per fermare l’escalation di violenza e proteggere i civili che si trovano nella capitale. I soccorsi sono intervenuti sul luogo della deflagrazione per soccorrere i feriti e recuperare le vittime.

Oltre 400 morti e più di 250 feriti: è il bilancio drammatico del bombardamento che ieri sera ha colpito Kabul. Alberto Cairo, presidente di NOVE Caring Humans, rende noto che "alle 21.00 circa dei caccia pakistani hanno bombardato diversi distretti di Kabul, colpendo i seguenti obiettivi: - la struttura medica di riabilitazione per tossicodipendenti Omid Center, con 2,000 letti. Si trova all'interno di quella che era la base americana Phoenix, sulla strada di Pul-i-Charkhi, che conduce a Jalalabad e al Pakistan. Si stima abbia causato almeno 400 morti e centinaia di feriti; - Il campo di addestramento militare Kabul, situato nella stessa zona; - L'area di Shah Shaihid; - Probabilmente anche il quartier generale del ministero della Difesa". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Kabul sotto attacco, l’appello di NOVE Caring Humans: fermare l’escalation e proteggere i civili

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