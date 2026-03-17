Juventus vince 1-0 contro l’Udinese | le valutazioni dei giocatori e il salvataggio di Boga

Da napolipiu.com 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Udinese, con il gol decisivo segnato da un giocatore di nome Boga. Durante la partita, ci sono stati interventi difensivi notevoli, tra cui un salvataggio importante di Boga stesso. I giocatori della Juventus sono stati valutati in modo diverso, con alcuni che hanno avuto prestazioni più evidenti di altri, mentre i bianconeri hanno portato a casa i tre punti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sabato sera, la Juventus ha ottenuto una sofferta vittoria per 1-0 contro l’Udinese, con un gol decisivo di Jeremie Boga nel primo tempo. Questo risultato ha permesso ai bianconeri di mantenere la loro posizione nella parte alta della classifica di Serie A. Boga, che si sta rivelando una delle migliori aggiunte invernali, è stato nominato Man of the Match da Football Italia per la sua prestazione e il suo gol cruciale. Il bottino di punti conquistato dalla Juventus è significativo, poiché la squadra sta cercando di mantenere alta la sua competitività in un campionato sempre più agguerrito. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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