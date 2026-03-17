Juventus vince 1-0 contro l’Udinese | le valutazioni dei giocatori e il salvataggio di Boga

La Juventus ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Udinese, con il gol decisivo segnato da un giocatore di nome Boga. Durante la partita, ci sono stati interventi difensivi notevoli, tra cui un salvataggio importante di Boga stesso. I giocatori della Juventus sono stati valutati in modo diverso, con alcuni che hanno avuto prestazioni più evidenti di altri, mentre i bianconeri hanno portato a casa i tre punti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sabato sera, la Juventus ha ottenuto una sofferta vittoria per 1-0 contro l’Udinese, con un gol decisivo di Jeremie Boga nel primo tempo. Questo risultato ha permesso ai bianconeri di mantenere la loro posizione nella parte alta della classifica di Serie A. Boga, che si sta rivelando una delle migliori aggiunte invernali, è stato nominato Man of the Match da Football Italia per la sua prestazione e il suo gol cruciale. Il bottino di punti conquistato dalla Juventus è significativo, poiché la squadra sta cercando di mantenere alta la sua competitività in un campionato sempre più agguerrito. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Juventus vince 1-0 contro l’Udinese: le valutazioni dei giocatori e il salvataggio di Boga. Articoli correlati Udinese-Juventus: le ufficiali. Spalletti lancia il tridente Yildiz-Boga-ConceiçaoLa Juventus di Luciano Spalletti scende in campo al Friuli per il posticipo delle 20:45, con l’obiettivo dichiarato di blindare la zona Champions e... Udinese-Juventus 0-1, le pagelle: Boga decisivo, difesa ritrovataLa Juventus vince 1-0 a Udine una partita complicatissima grazie alla rete di Jeremie Boga e riprende il quarto posto. Altri aggiornamenti su Juventus vince Temi più discussi: La Juventus vince 1-0 a Udine e sale al quarto posto: decide un gol di Boga; Serie A | Udinese-Juventus | La partita; Serie A, Yildiz crea per Boga: la Juve vince 1-0 a Udine ed è quarta; Un'incornata iniziale di Lemina piega il Liverpool: 1-0 Galatasaray a Istanbul. Udinese-Juventus 0-1, gol e highlights: la decide una rete di BogaContinua il buon momento della squadra di Spalletti che vince, in una trasferta complicata a Udine, 1-0 e sale momentaneamente al quarto posto in classifica. Gara equilibrata, fisica e tattica nel pri ... sport.sky.it Juventus vittoriosa per 1-0 contro l’Udinese per la nona volta nella storia in Friuli: il risultato rispolvera questo precedenteJuventus vittoriosa per 1-0 contro l’Udinese per la nona volta nella storia in Friuli: il risultato rispolvera questo precedente La vittoria di misura per 1-0 è un vero e proprio marchio di fabbrica d ... juventusnews24.com "IL GOAL DI CONCEICAO ERA BUONO" La Juventus vince a Udine e centra la seconda vittoria consecutiva in campionato che le consente di issarsi, in attesa di Como-Roma, al quarto posto in classifica. Contro l'Udinese, la squadra di Luciano Spalletti si - facebook.com facebook La Juventus vince sul campo dell'Udinese e ottiene la 2ª vittoria consecutiva grazie al gol di Jeremie Boga, che appoggia in porta dopo una grandissima azione di Kenan Yildiz. Per l'ivoriano è la 3ª rete consecutiva dopo quelle segnate a Roma e Pisa Nel 2 x.com