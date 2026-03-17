Juventus trionfa 1-0 all’Udinese | Boga e Yildiz commentano la vittoria sofferta

La Juventus ha conquistato una vittoria di misura per 1-0 contro l’Udinese in una partita molto combattuta. Boga e Yildiz, giocatori della squadra, hanno commentato il risultato e la difficile gara disputata. La sfida si è conclusa con un risultato stretto, confermando la vittoria come un risultato importante per la squadra.

"> Juventus Raggiunge una Vittoria Cruciale a Udine. UDINE, ITALIA – 14 MARZO: Jeremie Boga della Juventus celebra il suo gol insieme ai compagni di squadra Andrea Cambiaso e Kenan Yildiz durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e Juventus FC allo Stadio Friuli il 14 marzo 2026. (Foto di Timothy RogersGetty Images) La Juventus ha ottenuto una importante vittoria per 1-0 contro l’Udinese, consolidando la sua posizione al quarto posto in Serie A. Il gol decisivo, segnato da Jeremie Boga, rappresenta la terza rete consecutiva per lui, dimostrando così il suo eccellente stato di forma in un match che ha messo alla prova la determinazione dei bianconeri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Juventus trionfa 1-0 all’Udinese: Boga e Yildiz commentano la vittoria sofferta. Articoli correlati Udinese-Juventus 0-1, i top e i flop: Boga e Yildiz infinitiLa Juventus vince alla Dacia Arena La Juventus vince 1-0 in casa dell’Udinese e porta a casa tre punti pesantissimi nella corsa Champions,... Yildiz falso 9, Boga dal 1': Udinese-Juventus, le probabili formazioniLe scelte di Kosta Runjaic e Luciano Spalletti in vista del match di questa sera (20. Tutti gli aggiornamenti su Juventus trionfa Discussioni sull' argomento La Juventus vince 1-0 a Udine e sale al quarto posto: decide un gol di Boga; Serie A | Udinese-Juventus | La partita; La Juventus trionfa per la quarta volta alla Viareggio Women's Cup: battuta 2-0 la Rappresentativa LND; Serie A: la Juve vince 1-0 a Udine, decide Boga. Trionfa la Juventus Women Primavera a Viareggio: a segno Enriconi e Bianchi - facebook.com facebook La Juventus vince sul campo dell'Udinese e ottiene la 2ª vittoria consecutiva grazie al gol di Jeremie Boga, che appoggia in porta dopo una grandissima azione di Kenan Yildiz. Per l'ivoriano è la 3ª rete consecutiva dopo quelle segnate a Roma e Pisa Nel 2 x.com