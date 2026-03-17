Luciano Spalletti è pronto a firmare un contratto con la Juventus, che sarà di breve durata e definito come “intelligente”. L’allenatore ha manifestato l’intenzione di mettere subito in campo le sue strategie per ottenere risultati concreti. La trattativa tra le parti è in corso e l’accordo potrebbe essere ufficializzato a breve. La società aspetta solo l’ultimo ok prima di annunciare il nuovo staff tecnico.

Luciano Spalletti è pronto a legarsi alla Juventus con un contratto “intelligente” e a breve termine, finalizzato a vincere immediatamente. Secondo quanto riportato da Tuttosport il 17 marzo 2026, l’accordo tra il tecnico toscano e il club bianconero è ormai totale: rinnovo fino al 30 giugno 2027 con opzione per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti pronto al contratto

Articoli correlati

Luciano Spalletti ha convinto la Juventus, è già pronto per lui un contratto fino al 2028Luciano Spalletti è da due mesi l'allenatore della Juventus, ha un contratto valido fino a giugno.

Leggi anche: Juventus: Spalletti pronto a mettere radici a Torino

JUVENTUS, SPALLETTI NUOVO ALLENATORE: ECCO COME GIOCHERÀ

Tutto quello che riguarda Juventus Spalletti pronto al contratto

Temi più discussi: Juve-Spalletti, il rinnovo è pronto: due opzioni per scadenza e stipendio; Primo colpo della nuova Juventus: firma fino al 2028 e non è Spalletti; Spalletti chiede sei rinforzi alla Juve: ci sono due giocatori della Roma; Udinese-Juve, la probabile formazione di Spalletti: dubbi davanti e dietro.

Juventus, Spalletti rinnova e guarda al mercatoJuventus, Spalletti rinnova e guarda al mercato Una firma imminente e diversi obiettivi di mercato già chiari. Luciano Spalletti è pronto a rinnovare con la Juventus fino ... tuttojuve.com

Tuttosport - Juventus-Spalletti: contratto breve per vincere subito, le richieste del tecnicoAttesa la fumata bianca per il rinnovo di Spalletti con la Juventus: la durata e le condizioni ... msn.com

#Juventus, difesa blindata Ecco come - facebook.com facebook

Probabile 1ª e 2ª maglia portiere #Juventus 2026/2027. [ @La_Bianconera] x.com