L’allenatore ha deciso di rafforzare la linea difensiva della squadra puntando su un portiere specifico, scegliendo di affidarsi a Perin. Questa mossa rappresenta una strategia chiara per migliorare la solidità del reparto difensivo, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza in campo. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha portato a un cambiamento nelle scelte di formazione.

Juventus, Spalletti è riuscito a blindare la difesa anche con la decisione di puntare forte su Perin. Ecco le ultime sulle mosse del tecnico. La ricerca di una nuova identità tattica sembra aver finalmente dato i suoi frutti alla Continassa, dove la Juventus ha ritrovato quella solidità che pareva smarrita nei mesi invernali. Il tecnico Luciano Spalletti, dopo un periodo di adattamento e qualche critica di troppo, ha saputo registrare i meccanismi della retroguardia, trasformando una difesa colabrodo in un fortino inespugnabile. I numeri, d’altronde, non mentono mai e fotografano alla perfezione il momento magico dei bianconeri. La Juventus riparte dalla solidità difensiva, confermando come l’equilibrio sia la chiave per ambire ai traguardi più prestigiosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, Spalletti ha blindato la difesa: la mossa decisiva per restituire sicurezza al reparto

Articoli correlati

Modena blindato: ha la miglior difesa della BSe nella vita c’è un vecchio adagio che recita che la miglior difesa è l’attacco, nel calcio spesso si è citato il concetto contrario.

Così l’Atletico Ascoli ha blindato la difesa dopo un avvio difficileE’ ripresa ieri la preparazione dell’Atletico sul campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco in vista del derby di domenica prossima contro l’Ancona allo...

SPALLETTI WANTS & NEEDS TO CHANGE JUVENTUS FAST | SERIE A ALIVE BUT...

Aggiornamenti e notizie su Juventus Spalletti ha blindato la...

Temi più discussi: Juventus e Spalletti insieme: ecco quando arrivano firma e annuncio del rinnovo; L'agenda Juve: vincere da qui a Pasquetta, poi programmare il futuro. Con Spalletti; Vlahovic pensa di restare alla Juve: c'è ottimismo per il rinnovo; Calciomercato Juve 365 giorni all'anno: ecco tutti i nomi accostati (oggi) alla Signora.

Il rinnovo di Spalletti è vicino: ecco cosa mancaLa Juventus ha scelto Luciano Spalletti per rilanciare le ambizioni della squadra e adesso la società sta lavorando per blindare il tecnico di Certaldo. Gianni Balzarini, sul suo ... tuttojuve.com

Calendario Juve, i bianconeri sono favoriti per la volata Champions League: vediamo le partite che deve affrontare la Vecchia SignoraCalendario Juve, i bianconeri sono favoriti per la volata Champions League: vediamo le partite che deve affrontare la Vecchia Signora La Juventus ha superato l’insidia Udine trasformando una possibile ... juventusnews24.com

Spalletti-Juve, rinnovo vicino ma servono rinforzi: Goretzka e Greenwood nel mirino Luciano Spalletti rinnoverà con la Juventus prima di Pasqua, ma attende dei regali in vista della prossima stagione. La priorità è in mediana, dove l’attenzione si è - facebook.com facebook

Probabile 1ª e 2ª maglia portiere #Juventus 2026/2027. [ @La_Bianconera] x.com