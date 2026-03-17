Juventus | Pellegrini contatti avviati

La Juventus ha avviato i contatti con il centrocampista Lorenzo Pellegrini nel corso delle ultime settimane. La società bianconera, guidata dall’allenatore Luciano Spalletti, sta lavorando per rafforzare la rosa in vista della stagione 2026. Le trattative sono in corso e non sono ancora stati resi noti dettagli specifici riguardo alle modalità o ai tempi dell’eventuale trasferimento.

La Juventus di Luciano Spalletti non si ferma al campo e accelera sul mercato estivo 2026, con un occhio puntato su Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma, il cui contratto scade il 30 giugno 2026, è diventato un obiettivo concreto per i bianconeri: la Gazzetta dello Sport e altre fonti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Pellegrini, contatti avviati Articoli correlati Juventus, contatti avviati tra Chiesa e la JuveIl ritorno di Chiesa in bianconera Nella giornata di ieri, è stato lanciato un clamoroso retroscena di mercato con il il ritorno di Federico Chiesa... Leggi anche: Juventus, contatti avviati per Kessié: si lavora al colpo a zero Juventus Next Gen - Ascoli 1-0 | Gli Highlights | 22ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/2026 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juventus Pellegrini contatti avviati Temi più discussi: La Juventus pensa a Lorenzo Pellegrini: Spalletti spinge per l'arrivo a zero del centrocampista; Calciomercato Roma, Juventus su Pellegrini: contatti avviati e ipotesi parametro zero; La Juventus osserva Pellegrini: Spalletti lo vuole, contatti già avviati con gli intermediari; La Juventus piomba su Lorenzo Pellegrini: contatti avviati!. Juventus, idea Pellegrini a zero: Spalletti spinge, contatti in corsoLa Juventus segue Lorenzo Pellegrini, in scadenza con la Roma. Spalletti lo vuole, contatti già avviati. Possibile colpo a parametro zero per i bianconeri. europacalcio.it La Juventus piomba su Lorenzo Pellegrini: contatti avviati!Lorenzo Pellegrini alla Juventus: è questo l'ultimo scenario che sembra delinearsi intorno al futuro del centrocampista ... fantamaster.it #Juventus, difesa blindata Ecco come - facebook.com facebook Juventus, differenziato per Thuram: in gruppo Yildiz e Vlahovic x.com