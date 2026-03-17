Juventus partnership speciale con il Maidenhead United | di cosa si tratta

La Juventus ha annunciato una collaborazione con il Maidenhead United in occasione del Non-League Day 2026. La partnership prevede iniziative congiunte tra le due società, coinvolgendo giocatori e staff. L’accordo mira a promuovere il calcio a livello amatoriale e a rafforzare i rapporti tra le due realtà sportive. L’evento si svolgerà nel corso della prossima stagione.

Juventus, partnership speciale con il Maidenhead United in occasione del Non-League Day 2026: di cosa si tratta. L’iniziativa. Il Maidenhead United, club semiprofessionistico inglese, ha annunciato oggi di aver avviato una partnership speciale con la Juventu in occasione del Non-League Day 2026:? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! IL COMUNICATO – « Il Maidenhead United è felice di annunciare una collaborazione unica con la Juventus FC in vista del Non-League Day 2026. La squadra di Serie A sosterrà gli United nella partita “Football for a Fiver” contro il Weston-super-Mare sabato 28 marzo, durante la pausa internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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