Juventus Marchegiani Sbagliato annullare la rete a Conceicao

Luca Marchegiani ha commentato l’episodio del gol annullato a Conceicao durante la trasferta della Juventus contro l’Udinese. Durante la trasmissione Sky Calcio Club, il commentatore ha espresso il suo parere sulla decisione dell’arbitro di annullare la rete. La partita si è conclusa con la vittoria della Juventus, ma l’episodio ha suscitato discussioni tra gli spettatori.

A Sky calcio Club, Luca Marchegiani ha parlato dell’episodio del gol annullato a Conceicao nella vittoria in trasferta contro l’Udinese. La rete del portoghese avrebbe regalato il 2-0 e un finale di partita molto più “tranquillo” con il doppio vantaggio, ma la terna arbitrale ha chiamato un fuorigioco di Koopmeiners L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Marchegiani “Sbagliato annullare la rete a Conceicao” Articoli correlati Juventus Next Gen, altro episodio a sfavore! Gol del Forlì come la rete annullata a Conceicao ma… Cosa è successo davverodi Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen, a differenza di quanto successo con Conceicao questa volta la rete è stata assegnata. Marchegiani: “Milan, quel gol non lo devi prendere. Estupinan ha sbagliato, ma …”“Considerando le assenze della Lazio il Milan si aspettava una partita meno tosta, invece i biancocelesti hanno fatto una partita bellissima. Tutti gli aggiornamenti su Juventus Marchegiani Sbagliato... Udinese-Juventus, Marchegiani sul goal annullato a Conceicao: Il portiere non è stato condizionatoIl goal annullato a Conceicao contro l'Udinese per il presunto fuorigioco di Koopmeiners ha fatto molto discutere negli studi di Sky: le opinioni. msn.com Juventus, Marchegiani a Sky: Il gol di Coincecao…Nel programma Sky Calcio Club, condotto da Fabio Caressa, si è discusso sul gol annullato a Coincecao, con Marchegiani che si è espresso. L'articolo Juventus, Marchegiani a Sky: Il gol di Coincecao… ... msn.com