Il 14 marzo 2026, a Udine, durante la partita di Serie A tra Udinese e Juventus allo Stadio Friuli, l’allenatore dell’Udinese ha osservato la squadra bianconera. La Juventus dispone di giocatori di livello internazionale, ma attualmente la squadra non si mostra competitiva in campionato. La partita si è svolta in un momento di confronto tra le due formazioni italiane.

"> UDINE, ITALIA – 14 MARZO: Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, osserva la partita di Serie A tra Udinese Calcio e Juventus FC allo Stadio Friuli, il 14 marzo 2026. (Foto di Timothy RogersGetty Images) La sconfitta contro la Juventus: un’analisi. Kosta Runjaic ha riconosciuto che l’Udinese non è stata in grado di competere a livelli paragonabili a quelli dei quasi titolari della Juventus. “Hanno giocatori di classe mondiale come Kenan Yildiz e Jeremie Boga”, ha dichiarato il tecnico dopo la sconfitta casalinga per 1-0. La squadra friulana ha subito il goal decisivo, realizzato da Boga che ha assistito Yildiz, capace di battere il portiere Maduka Okoye, il quale ha effettuato diverse parate decisive durante l’incontro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Juventus ha giocatori di classe mondiale, ma attualmente non siamo competitivi.

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