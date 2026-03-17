Juventus Di Canio Yildiz riesce a dare spazi a Boga

Durante una trasmissione di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha commentato l’azione del duo d’attacco formato da Yildiz e Boga nella partita contro l’Udinese, sottolineando come Yildiz riesca a creare spazi utili per Boga. L’analisi si è concentrata sulle dinamiche offensive della Juventus e sulle interazioni tra i due giocatori in campo.

Negli studi di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha analizzato l’alchimia nel duo d’attacco Yildiz – Boga nella sfida con l’Udinese. Le sue parole riportate da Tuttosport. Di Canio analizza le posizioni di Yildiz e di Boga Il franco-ivoriano e il fuoriclasse turco hanno mostrato un ottima alchimia quando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Di Canio “Yildiz riesce a dare spazi a Boga” Articoli correlati Juventus, Boga è più di un “semplice” vice-Yildiz?Boga può essere l’arma segreta della Juventus? Jeremie Boga è arrivato in bianconero per rispondere alla necessità di fare rifiatare Yildiz. Juventus: Boga elogia YildizJuventus: Jeremie Boga ha parlato a cuore aperto in un’intervista esclusiva a Tuttosport pubblicata il 13 febbraio 2026, alla vigilia del Derby... Contenuti utili per approfondire Juventus Di Canio Yildiz riesce a dare... Temi più discussi: Udinese-Juventus, Boga: Tre gol di fila mai fatti, Yildiz fa amare il calcio; Boga, se non ci arrivi ti diamo calci nel sedere. Yildiz? Toglierlo da lì un delitto: Juve liquida; Yildiz viaggia verso un altro storico traguardo: può diventare il primo stranieri U-21 a toccare quota 10 gol con la Juve!; Di Canio highlights difference between Yildiz and ‘scared’ Boga. Yildiz inventa, Boga segna, a Udine la Juventus torna in zona ChampionsI voti del fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Udinese - Juventus valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A. fantacalcio.it Di Canio: Oggi anche Yildiz confusionario. La Juve ha giocatori bravi, non eccezionaliOggi anche Yildiz confusionario. Dagli studi di Sky, Paolo Di Canio ha analizzato la partita pareggiata dalla Juventus in casa con la Lazio, con il risultato di 2-2: Spalletti ha detto che servono ... m.tuttomercatoweb.com È iniziata alle ore 15 di martedì 17 marzo 2026 la prima fase della vendita dei biglietti per Milan-Juventus, partita in programma per il week end del 25-26 aprile (con data e ora che devono essere ancora annunciate dalla Lega Calcio Serie A). Ebbene, - facebook.com facebook Juventus, differenziato per Thuram: in gruppo Yildiz e Vlahovic x.com