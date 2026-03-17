Juventus | bilancio del futuro bianconero

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è vicino a firmare un nuovo contratto che lo legherà alla squadra fino al 2027, con un’opzione per il 2028. Nei suoi ultimi commenti, ha analizzato la situazione attuale del club e le prospettive per il futuro. La società sta definendo i dettagli del rinnovo e pianificando le prossime mosse per la squadra.

Luciano Spalletti, sempre più vicino al rinnovo con la Juventus (firma imminente fino al 2027 con opzione 2028), ha fatto un bilancio chiaro del presente e del futuro bianconero. Dopo quattro mesi e mezzo in panchina, il tecnico toscano ha definito i paletti per il progetto: qualificazione Champions come leva L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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