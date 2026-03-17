Un giovane talento della Juventus, Puczka, è stato inserito nella squadra della Next Gen. L'austriaco, arrivato nel 2024 dall'Admira Wacker, gioca come esterno a tutta fascia e si ispira a Marcelo. La società lo considera una delle promesse più interessanti del settore giovanile. La sua presenza in rosa rappresenta un passo importante per il settore giovanile bianconero.

Poco meno di due anni fa è arrivato a Torino con l'aria da studentello, adesso si sta prendendo la Juve (Next Gen) con personalità, a suon di gol, assist e corsa continua sulla fascia sinistra. David Puczka, difensore esterno austriaco di 21 anni, si sta candidando ad essere uno dei prossimi "tesori" della seconda squadra bianconera, pronto a fare il grande salto nel gruppo dei "grandi". Con Spalletti si è già allenato qualche volta e, nella prossima estate, in una rosa che perderà Kostic a fine contratto e in cui Cabal non sembra certo inamovibile (0 minuti in campo dopo l'espulsione di Istanbul), potrebbe giocarsi le sue chance da vice-Cambiaso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, il vice-Cambiaso ce l'hai in casa: chi è Puczka, l'ultima stellina della Next Gen

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