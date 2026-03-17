Juve Bologna non solo Skorupski | Italiano rischia di perdere anche un’altra pedina Ecco le condizioni

Durante la partita tra Juventus e Bologna, ci sono stati problemi di infortunio per alcuni giocatori. Skorupski ha lasciato il campo a causa di un infortunio, mentre anche De Silvestri potrebbe essere costretto a fermarsi a causa di un problema fisico. La situazione ha creato preoccupazione nello staff tecnico e tra i tifosi. La partita si è conclusa con questi aggiornamenti sulla condizione dei due atleti.

Juve Bologna, brutte notizie per Italiano. Oltre Skorupski, a forte rischio anche De Silvestri. I dubbi saranno sciolti solamente a ridosso. Il momento più delicato della stagione del Bologna viene scosso da una notizia che complica i piani di Vincenzo Italiano. In un periodo caratterizzato da scontri diretti e ambizioni europee, l’infermeria felsinea torna a riempirsi, costringendo lo staff tecnico a rivedere le rotazioni difensive. Al centro della sfortuna c’è Lorenzo De Silvestri, la cui assenza peserà non poco sulla gestione della squadra, specialmente in vista del cruciale incrocio Juve Bologna, una sfida che da sempre accende la lotta per le posizioni di vertice. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Bologna, non solo Skorupski: Italiano rischia di perdere anche un’altra pedina. Ecco le condizioni Articoli correlati Juve Galatasaray, non solo Osimhen: i turchi rischiano di perdere anche questo giocatore. Le sue condizioni dovranno essere valutate. I dettagliPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Leggi anche: Frattesi Juve, non solo Thuram: l’Inter mette nel mirino un’altra pedina di scambio Una selezione di notizie su Juve Bologna Temi più discussi: Y?ld?z trascina la Juve, la rimonta firmata Scamacca e non solo Serie A Enilive; Mariolina Bernardini: Papà col Bologna nel cuore, ma sognava lo scudetto con la Roma. Disse due no alla Juve; Juve Stabia - Carrarese in Diretta Streaming | DAZN IT; Fiorentina - Parma in Diretta Streaming | DAZN IT. Juventus, non solo il Bologna: l'Espanyol si muove per il prestito di Joao MarioIl mercato della Juventus ha ancora tanto da dire, in questi ultimi giorni di trattative della sessione invernale che chiuderà il prossimo 2 febbraio alle ore 20. Sia in entrata che in uscita. Secondo ... tuttomercatoweb.com Calciomercato, Juventus e Bologna lavorano allo scambio tra Joao Mario e HolmContatti tra Juventus e Bologna, che stanno parlando di un possibile scambio: João Mario andrebbe in rossoblù mentre Holm farebbe il percorso inverso e approderebbe alla Juve per fare l’esterno destro ... sport.sky.it #JuveBologna Brutte notizie per #Italiano - facebook.com facebook #Skorupski infortunato, salta #JuveBologna: il comunicato e i tempi di recupero x.com