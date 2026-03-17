Jujutsu Kaisen 3 un fan scopre a Tokyo i luoghi reali dei Culling Games

A Tokyo un appassionato di Jujutsu Kaisen 3 ha individuato i luoghi reali che hanno ispirato i set dei Culling Games. La scoperta è avvenuta mentre il fan esplorava la città, riconoscendo ambientazioni note dall’anime. La ricerca si è concentrata su alcune zone specifiche, che sono risultate compatibili con le scene rappresentate nella serie. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati.

Nel mondo degli anime, il dettaglio è spesso ciò che distingue una buona serie da un fenomeno culturale. E nel caso di Jujutsu Kaisen, la terza stagione sembra aver alzato ulteriormente l'asticella, nascondendo indizi che dialogano direttamente con la realtà. Un fan individua le location reali dietro i Culling Games di Jujutsu Kaisen, rivelando un livello di dettaglio inatteso. La scoperta conferma la cura maniacale della serie, già considerata una delle produzioni anime più impressionanti degli ultimi anni. I dettagli che collegano anime e mondo reale Tra le scoperte più curiose emerse online negli ultimi giorni, una in particolare ha catturato l'attenzione dei fan di Jujutsu Kaisen: una serie di "Easter egg" legati alle ambientazioni dell'arco narrativo dei Culling Games. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jujutsu Kaisen 3, un fan scopre a Tokyo i luoghi reali dei Culling Games Articoli correlati Jujutsu Kaisen 3, il regista spiega cosa aspettarsi nel Culling Game e perché:" Sarà una bomba"Il regista Sh?ta Goshozono ha svelato la sua visione per la terza stagione di Jujutsu Kaisen, anticipando un finale "come una bomba" per la Parte 1,... Jujutsu Kaisen 3, le regole del Culling Game sono così complesse che Crunchyroll lancia un video per spiegarleLa terza stagione di Jujutsu Kaisen entra nel Culling Game e Crunchyroll pubblica un video dedicato a spiegare le regole del torneo. Una selezione di notizie su Jujutsu Kaisen Temi più discussi: Jujutsu Kaisen 3, ecco perché la parte 2 potrebbe uscire molto più tardi del previsto; JUJUTSU KAISEN stagione 3: guarda la roboante illustrazione dell'anime che presenta Fumihiko Takaba; Jujutsu Kaisen Modulo chiude con il capitolo 25: il futuro oscuro dell’universo di Gege Akutami ha già lasciato il segno; Jujutsu Kaisen 3: data d'uscita dell'episodio 11. Jujutsu Kaisen 3, un fan scopre a Tokyo i luoghi reali dei Culling GamesNel mondo degli anime, il dettaglio è spesso ciò che distingue una buona serie da un fenomeno culturale. E nel caso di Jujutsu Kaisen, la terza stagione sembra aver alzato ulteriormente l'asticella, n ... movieplayer.it Jujutsu Kaisen 3, ecco perché la parte 2 potrebbe uscire molto più tardi del previstoLa parte 2 di Jujutsu Kaisen 3 potrebbe tardare più del previsto: la programmazione tv giapponese e l'arco narrativo complesso spiegano l'attesa. anime.everyeye.it E a seguire dopo One Piece e in prima tv assoluta arriva Jujutsu Kaisen con due puntate e doppiato in italiano Scheda sul sito https://www.ilbazardimari.net/anime-jujutsu-kaisen/ #jujustukaisen #jujutsukaisenanime #animeintv #italia2 #doppiaggioitaliano #sa - facebook.com facebook Il nuovo episodio della Stagione 3 di JUJUTSU KAISEN è ora disponibile su Crunchyroll! x.com