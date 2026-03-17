In una sorpresa che ha fatto rapidamente il giro del settore, Zara annuncia il ritorno di John Galliano come creativo. La notizia si diffonde durante la pausa di marzo, interrompendo momentaneamente le attività quotidiane di chi segue le novità della moda. La collaborazione tra il marchio di abbigliamento e lo stilista è stata ufficializzata attraverso comunicati e annunci sui canali ufficiali.

Quella che per i modaioli è la notizia dell’anno arriva nella pausa colazione di una giornata di marzo in cui ci si dovrebbe occupare di cose certamente più importanti, e subito rimbalza da un whatsapp all’altro fra emoticon giubilanti, perché l’idea del rientro di John Galliano nella moda, dopo quell’ultima sfilata couture per Maison Margiela Artisanal di gennaio 2024, e però con il suo nome, e però con una linea per Zara, racconta di dove stia andando il settore ben più di quanto indichi la somma del suo nome e quello del colosso che ha appena doppiato quasi tutte le multinazionali del lusso per fatturato e rilevanza (39,9 miliardi di euro, in crescita costante). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - John Galliano torna nella moda con Zara

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