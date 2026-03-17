Iziwork oltre 2.000 corsisti nei percorsi 2025

Iziwork ha annunciato che oltre 2.000 persone hanno partecipato ai corsi previsti per il 2025. La formazione rappresenta uno strumento importante per chi cerca di entrare o rafforzare la propria presenza nel mondo del lavoro. La partecipazione ai percorsi formativi evidenzia l’interesse crescente verso opportunità di aggiornamento e sviluppo professionale. L’obiettivo è ampliare le competenze di chi si affaccia al mercato o desidera migliorare la propria posizione.