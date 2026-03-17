Iziwork oltre 2.000 corsisti nei percorsi 2025
Iziwork ha annunciato che oltre 2.000 persone hanno partecipato ai corsi previsti per il 2025. La formazione rappresenta uno strumento importante per chi cerca di entrare o rafforzare la propria presenza nel mondo del lavoro. La partecipazione ai percorsi formativi evidenzia l’interesse crescente verso opportunità di aggiornamento e sviluppo professionale. L’obiettivo è ampliare le competenze di chi si affaccia al mercato o desidera migliorare la propria posizione.
(Adnkronos) – La formazione si conferma uno degli strumenti chiave per entrare o consolidare la propria posizione nel mercato del lavoro. In un contesto in cui le imprese chiedono sempre più competenze specialistiche, l’aggiornamento professionale diventa un fattore determinante per la crescita delle persone e dell’economia. Secondo l’analisi dell’Osservatorio di Iziwork spa, nel 2025 sono. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Articoli correlati
Re-Gen, la legacy sociale dopo le Olimpiadi: «Abbiamo coinvolto oltre 3.000 giovani nelle scuole di otto Paesi europei attraverso percorsi di co-progettazione, trasformazione degli spazi e animazione nei quartieri»In questo solco si inserisce Re-Gen, il progetto che sta trasformando i "non-luoghi" dimenticati in hub dove batte il cuore della socialità.
Leggi anche: Percorsi abilitanti 2025-26, MUR autorizza circa 60.000 posti. DECRETI