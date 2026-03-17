IVA il diritto al rimborso prevale anche su sentenze definitive

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il diritto al rimborso dell’IVA prevale anche in presenza di sentenze definitive. Questa decisione interessa le imprese che chiedono il rimborso e riguarda le norme sulla tassazione. La sentenza chiarisce che il diritto al rimborso può essere esercitato indipendentemente dalla conclusione di eventuali procedimenti giudiziari. La pronuncia ha un impatto diretto sulle pratiche fiscali delle aziende.

«La decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea rappresenta un passaggio estremamente rilevante per la tutela delle imprese e per la certezza del diritto in materia fiscale. Si tratta di una pronuncia di grande valore perché riafferma il principio della prevalenza del diritto europeo e tutela concretamente le imprese che operano nel mercato unico. È anche motivo di orgoglio per il nostro Ordine, visto che il contenzioso è stato seguito da una nostra iscritta con competenze di alto profilo in materia di fiscalità internazionale». Così Matteo De Lise, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, commenta la sentenza pronunciata nella causa C-52724, che ha stabilito un principio destinato ad avere importanti effetti nel contenzioso tributario europeo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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