Italian Uppercut #221 – SIW System 200 Parte 1 Report

Lunedì 21 febbraio si è svolta al SIW Training Center di Cascina, in provincia di Pisa, la prima parte del report dedicato a SIW “System 200”. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti e appassionati del settore, che hanno assistito a una sessione dedicata a questa iniziativa. L’appuntamento è stato documentato attraverso un editoriale che analizza i dettagli dell’incontro.

Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scena italiana, con il Report della prima parte di SIW System 200”, andato in scena la scorso 21 Febbraio al SIW Training Center di Cascina (PI). System spegne 200 candeline, diventando il più longevo e duraturo TvWebshow del Wrestling Italiano: un doppio sbow al Training Center, Full come per ogni Show della SIW. Arriva sul Ring il Sanzio Padre e il sup Credo, che annuncia il suo ingresso nella Superior Rumble a Giorno del Giudizio 2026 e che non difenderanno i Titoli di Coppia allo Show, mentre questa sera Alessio Moro andrà all’assalto del Superior Genesis Championship di Piddu. Match #1... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Italian Uppercut #221 – SIW “System 200” Parte 1 Report Articoli correlati Italian Uppercut #216 – RWA New Era Report Parte 1Primo appuntamento del 2026 con l’editoriale dedicato alla scena italiana, con la prima parte del Report di RWA New Era, andato in scena Domenica 11... Italian Uppercut #216 – RWA New Era Report Parte 2Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scena italiana, con la seconda parte (la prima la trovate QUI) del Report di RWA New Era, andato in...