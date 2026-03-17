Italia del baseball il sogno è finito | il Venezuela vince 4-2 e guadagna la finale del Classic

Da sport.quotidiano.net 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia del baseball ha concluso la sua partecipazione al World Baseball Classic 2026 dopo la sconfitta per 4-2 contro il Venezuela in semifinale. La partita si è disputata a Miami, e con questa vittoria il Venezuela si è aggiudicato il pass per la finale. La squadra italiana non è riuscita a raggiungere la finale del torneo, fermandosi a un passo dalla finalissima.

Miami - E' finito in semifinale il sogno di Italia Baseball nell'edizione 2026 del World Baseball Classic: gli azzurri di Francisco Cervelli, che negli ultimi dieci giorni sono stati capaci di riscrivere la storia del baseball italiano, sono stati sconfitti ieri al LoanDepot Park di Miami per 4-2 da un Venezuela che si è guadagnato così l'accesso alla finale del torneo, nella notte tra martedì e mercoledì, contro gli Stati Uniti. Dopo avere chiuso il girone da prima e a punteggio pieno, avere battuto squadroni come gli Stati Uniti nella Pool B e Porto Rico in semifinale, la Nazionale dei paisà non è riuscita a regalarsi l'ennesima impresa, ma merita comunque gli applausi di tutti gli appassionati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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