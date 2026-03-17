Italia con Ue su Hormuz. Cinque giorni al Referendum sulla Giustizia

L’Italia ha avviato discussioni con l’Unione Europea riguardo alla situazione nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, la politica italiana resta concentrata sulla crisi in Medio Oriente e sui rapporti con la Russia, mentre si avvicinano i cinque giorni che separano dal referendum sulla giustizia. La situazione internazionale e le questioni interne si alternano al centro dell’attenzione pubblica e politica.

A tenere banco nella politica italiana sempre la crisi in medio Oriente e i rapporti con la Russia. Tutto questo a 5 giorni dal referendum sulla giustizia. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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