Il 17 marzo 2026, i dati ufficiali mostrano che l’Italia ha raggiunto 123 anni per la parità di genere, con il Sud che registra le performance più basse. La statistica evidenzia come nel paese persistano differenze significative tra le regioni, con il Sud che subisce le conseguenze di questa disparità. La situazione rimane critica, soprattutto in relazione ai progressi ancora necessari.

Il 17 marzo 2026, i dati confermano che l’Italia si trova in una posizione critica nel globale della parità di genere. L’undicesimo posto tra le nazioni del G20 e la stima di 123 anni necessari per raggiungere l’uguaglianza totale delineano uno scenario preoccupante. Il divario economico rimane il nodo più difficile da sciogliere, con un avanzamento globale fermo al 68,8%. L’Osservatorio Rita Levi-Montalcini Svimez – W20 ha analizzato le dinamiche territoriali italiane, evidenziando come il Mezzogiorno soffra ritardi strutturali amplificati. In cinque regioni del Sud — Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria e Campania — i tassi di inattività femminile superano quelli di occupazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia: 123 anni per la parità, il Sud paga il prezzo

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