Italdonne basket che dominio! Demolito il Senegal 85-35 | gli highlights

La nazionale italiana di basket femminile ha dominato il match contro il Senegal, vincendo con un punteggio di 85-35. La partita si è svolta in una cornice di grande controllo da parte delle azzurre, che hanno dimostrato una netta superiorità sul campo. La squadra ha portato a casa la vittoria senza grandi difficoltà, consolidando così il suo percorso di qualificazione.