Italdonne basket che dominio! Demolito il Senegal 85-35 | gli highlights
La nazionale italiana di basket femminile ha dominato il match contro il Senegal, vincendo con un punteggio di 85-35. La partita si è svolta in una cornice di grande controllo da parte delle azzurre, che hanno dimostrato una netta superiorità sul campo. La squadra ha portato a casa la vittoria senza grandi difficoltà, consolidando così il suo percorso di qualificazione.
Dopo aver conquistato matematicamente il pass per i Mondiali di Berlino 2026 battendo la Spagna, l’Italia femminile di basket ha chiuso in bellezza il torneo di qualificazione superando il Senegal 85-35 nella quinta e ultima partita a San Juan, Porto Rico: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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