In Israele si riferiscono all’uccisione di Larijani e del capo dei Basiji, mentre un responsabile antiterrorismo statunitense afferma che l’Iran non rappresentava una minaccia imminente. A Teheran, le autorità hanno bloccato lo stretto di Hormuz per impedire i rifornimenti alle basi statunitensi, mentre i militari italiani stanno lasciando la regione. Questi sono i principali eventi delle ultime ore nella zona.

Teheran: Hormuz bloccato per impedire i rifornimenti alle basi Usa. Militari italiani lasciano Bagdad. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Israele: "Uccisi Larijani e il capo dei Basiji". Usa, lascia un responsabile antiterrorismo: "L'Iran non era una minaccia imminente"

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