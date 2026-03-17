Un testimone ha filmato il cielo sopra Israele mentre esplodevano i missili intercettati dal sistema di difesa antimissilistico. Le immagini mostrano le esplosioni e le tracce dei razzi provenienti dal Libano, con il sistema che reagisce agli attacchi in corso. Nessun dettaglio su eventuali conseguenze o responsabilità viene fornito nel video.

Un testimone ha ripreso un video che mostra il cielo sopra Israele riempirsi di esplosioni, mentre il sistema di difesa antimissilistico intercettava gli attacchi provenienti dal Libano. Nel frattempo, l’Idf ha dichiarato di aver lanciato nuovi attacchi su Teheran e Beirut. Finora, la guerra ha causato la morte di almeno 1.300 persone in Iran, almeno 850 in Libano e 12 in Israele. Inoltre, l’esercito statunitense afferma che 13 membri delle sue forze armate sono stati uccisi e circa 200 sono rimasti feriti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, i video dei missili provenienti dal Libano intercettati dal sistema di difesa

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