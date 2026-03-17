Israele giura di aver ucciso Larijani e Trump minaccia la Nato | vuole riaprire lo stretto di Hormuz

Israele ha affermato di aver eliminato Larijani, mentre il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la Nato dovrebbe intervenire per riaprire lo stretto di Hormuz. Queste dichiarazioni sono state fatte in un giorno caratterizzato da tensioni crescenti tra le parti, con le autorità israeliane e americane che hanno comunicato ufficialmente le loro posizioni. Il podcast di Fanpage.it fornisce ogni giorno alle 18.00 un aggiornamento sulle notizie più rilevanti.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Hormuz, l'Iran vuole minare lo Stretto. Trump minaccia: "Conseguenze mai viste"Ci saranno conseguenze militari a un livello mai visto prima se Teheran non rimuoverà immediatamente le mine piazzate nello Stretto di Hormuz". Le due opzioni di Trump per provare a riaprire lo stretto di HormuzLa proposta principale è far scortare le navi alla marina, l'altra è inviare soldati, ma entrambe non riporterebbero i traffici ai livelli di prima... Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza Contenuti e approfondimenti su Israele giura Temi più discussi: Iran, Khamenei giura vendetta contro gli Stati Uniti e Israele; Il prezzo del petrolio supera i cento dollari al barile dopo attacchi iraniani alle navi commerciali; Iran, Mojtaba Khamenei giura vendetta: Hormuz resta chiuso. Netanyahu: È un burattino dei pasdaran; Benzina, la paura per i rincari: è partito l’assalto ai distributori. Israele colpisce Teheran e Beirut mentre si moltiplicano gli attacchi in IraqIl 17 marzo Israele ha annunciato di aver condotto massicci bombardamenti su Teheran e sulla periferia meridionale di Beirut nel diciottesimo giorno di una guerra che rischia di estendersi anche all’I ... internazionale.it Usa-Israele, attacco all'Iran. Teheran conferma la morte di Khamenei. Trump: popolo si riprenda il Paese«Nella notte, su ordine del Presidente Trump, il Dipartimento della Guerra ha avviato l'OPERAZIONE EPIC FURY — l'operazione aerea più letale, complessa e di maggiore precision ... ilmessaggero.it LIBANO, CAPO BLOCCO PARLAMENTARE HEZBOLLAH GIURA DI CONTINUARE LA LOTTA CONTRO ISRAELE Il capo del blocco parlamentare di Hezbollah nel parlamento libanese, Mohamed Raad, ha giurato oggi di continuare la lotta contro Israele "a q - facebook.com facebook Pete Hegseth entra in conferenza stampa e spiega che la nuova Guida Suprema parla per iscritto “perché è spaventato, ferito e senza legittimità”. Intanto missili raggiungono Israele, Dubai, l’Arabia Saudita abbatte cinquanta droni e un aereo cisterna america x.com