Durante la notte, il primo ministro israeliano ha ordinato un attacco contro figure di spicco del regime iraniano. Israele afferma che uno dei bersagli, Larijani, è stato eliminato durante l’operazione. L’azione è stata condotta con l’obiettivo di colpire obiettivi specifici e di eliminare soggetti ritenuti pericolosi. Nessuna altra informazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli dell’operazione.

Il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale è stato colpito durante un attacco notturno da parte dell'esercito israeliano Durante la notte, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ordinato un attacco contro figure di spicco del regime iraniano. Tra gli obiettivi c’era anche Ali Larijani, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, regista della repressione delle proteste di gennaio e, dopo la morte della Guida suprema, Ali Khamenei, era per molti l’uomo che comandava dentro la Repubblica islamica dell’Iran. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha detto che Larijani è stato eliminato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Israele afferma che Larijani è stato eliminato

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