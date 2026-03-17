Irrompe la Bora crollo termico di 10° C Le zone più colpite

Alle soglie della primavera, la Bora ha causato un calo di temperatura di 10°C in alcune zone d’Italia. Un anticiclone proveniente dal Nord Europa ha portato correnti fredde che si sono spinte sul Mediterraneo, provocando un brusco abbassamento del termometro nelle ultime 24 ore. Le regioni più colpite sono quelle settentrionali e alcune aree centrali del Paese.

Alle soglie della primavera astronomica (21 marzo), il clima sull’Italia torna pienamente invernale: un vasto anticiclone sul Nord Europa favorirà la discesa di correnti fredde da Est fin sul Mediterraneo con una forte diminuzione delle temperature che in 24 ore sarà anche dell’ordine di 8-10°C. Arriva la Bora. Il freddo non si percepirà soltanto per il netto calo termico ma anche a causa dei venti da Grecale (Nord-Est) e di Bora: di conseguenza, a essere più colpite dall ’irruzione fredda invernale saranno il Triveneto e le regioni adriatiche con il momento clou del raffreddamento nei giorni di mercoledì 18 e giovedì 19 marzo. Dove farà più freddo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Irrompe la Bora, crollo termico di 10° C. Le zone più colpite Articoli correlati Ritorno in grande stile di piogge e neve: le zone più colpiteSi apre un periodo caratterizzato dall'arrivo di più fronti atlantici: piogge estese e persistenti, neve anche in pianura. Vento di tempesta: scatta l'allerta gialla nelle Marche. Le zone più colpiteAncona, 18 febbraio 2026 – Dopo una breve tregua con sole e temperature quasi primaverili, torna il maltempo sulle Marche.