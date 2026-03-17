Quattro elicotteri militari italiani sono partiti dalla base di Erbil, nel Kurdistan iracheno, in una pausa tra gli attacchi missilistici che da giorni colpiscono le installazioni militari della zona. Nel frattempo, l’ambasciata italiana si prepara a chiudere, mentre la tensione in Libano continua a crescere. La partenza degli elicotteri avviene in un momento di instabilità e incertezza nella regione.

Quattro elicotteri militari italiani hanno lasciato la base di Erbil, nel Kurdistan iracheno, durante una pausa degli attacchi missilistici che da giorni colpiscono le installazioni militari nella regione. I velivoli NH90 dell’ Esercito italiano sono decollati sorvolando gli hangar presi di mira da droni e razzi nelle ultime due settimane e hanno raggiunto la Turchia, segnando una prima riduzione della presenza militare italiana in una delle aree più esposte alla rappresaglia delle milizie sciite filoiraniane. La decisione arriva dopo che un ordigno ha devastato la mensa del contingente italiano la scorsa settimana, rendendo la base di Erbil troppo vulnerabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iraq, via da Erbil quattro elicotteri italiani: ambasciata verso la chiusura mentre cresce la tensione in Libano

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