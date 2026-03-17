In Iraq, l'ambasciata italiana a Baghdad rimane aperta nonostante le esplosioni e gli aerei a Erbil. Il rappresentante diplomatico ha confermato che non ci sono piani di chiusura e che circa 300 italiani vengono assistiti sul territorio. Le basi militari e la missione civile continuano le loro attività senza interruzioni, mantenendo il supporto ai gruppi locali iracheni e curdi.

ERBIL (IRAQ) - «Le sedi diplomatiche italiane in Iraq restano aperte, sia l’ambasciata a Baghdad che il consolato generale a Erbil. Abbiamo alleggerito di circa il 10 per cento il personale, come del resto ha fatto però in misura maggiore anche la missione militare», spiega al Corriere dalla capitale irachena l’ambasciatore Niccolò Fontana. Ad oggi dei circa 500 soldati italiani che si trovavano in Iraq un mese fa ne restano poco più di 150. Quindi nessuna fine missione? «Assolutamente no, non diplomatica e non militare. L’Italia resta presente al fianco degli iracheni e dei curdi nelle proprie basi, pronta a riprendere le attività quando l’attuale crisi verrà risolta». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Iraq, l'Italia non chiude l'ambasciata dopo l'attacco a Erbil: «Esplosioni e aerei, ma restiamo qui con la missione civile e con quella militare»

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