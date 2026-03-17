Iraq | 4 elicotteri salvano il personale diplomatico da Erbil

Quattro elicotteri militari sono decollati dalla base di Erbil per trasferire il personale diplomatico italiano in aree considerate più sicure. I velivoli hanno raggiunto gli obiettivi previsti, portando via i membri del personale che si trovavano nella capitale curda. L’operazione si è svolta senza incidenti e si è conclusa con successo.

Quattro velivoli militari hanno lasciato la base di Erbil per trasferire il personale diplomatico italiano verso zone sicure. L’operazione, avviata nella notte tra il 16 e il 17 marzo 2026, coinvolge l’ambasciata in Iraq e le rappresentanze locali. Non si tratta di una fuga disordinata né di un abbandono definitivo delle sedi, ma di una procedura di sicurezza coordinata dall’esercito. Le autorità stanno procedendo con lo spostamento del personale dalla regione curda e dalla capitale irachena, garantendo la protezione dei cittadini italiani. Logistica dell’evacuazione aerea. L’intervento richiede una complessa organizzazione logistica che mobilita risorse aeree significative. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Iraq: 4 elicotteri salvano il personale diplomatico da Erbil Articoli correlati Iraq, colpita base italiana a Erbil: “personale illeso”È stata colpita da un missile (o forse un drone: non è ancora chiaro) la base militare italiana di Erbil, che si trova in Iraq L’allarme è scattato... Iran, Tajani: “Nessun danno a militari italiani a Erbil. Riduciamo personale ambasciata in Iraq”“L’attacco di questa notte alla base italiana di Erbil non ha prodotto danni ai nostri militari.