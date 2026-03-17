Iran Washington Post | regime resisterà e diventerà più intransigente

Secondo il Washington Post, il regime iraniano probabilmente continuerà a mantenere il potere, anche dopo settimane di attacchi da parte americana e israeliana. Le autorità iraniane hanno resistito alle pressioni esterne, mostrando una posizione intransigente. Nessun cambiamento di governo sembrerebbe imminente, malgrado le azioni militari e le tensioni crescenti nella regione. La situazione rimane molto complessa e difficile da prevedere.

(Adnkronos) – Il regime iraniano probabilmente resterà al potere, nonostante settimane di attacchi da parte americana e israeliana. E ci resterà potenzialmente ''più intransigente'', sebbene ''indebolito'', con i Guardiani della rivoluzione islamica, i Pasdaran, che assumeranno un controllo maggiore sul Paese. Lo scrive il Washington Post, citando valutazioni dell'intelligence statunitense. Funzionari e analisti occidentali esperti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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